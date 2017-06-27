В 14:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Истбурне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель США Сэм Куэрри (5). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP 21-летний уроженец Москвы располагается на 52-й позиции, Куэрри — на 28-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Куэрри в Истбурне.

Победитель этого матча за выход в четвертьфинал турнира в Истбурне поспорит с представителем Нидерландов Робином Хасе.