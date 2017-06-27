Беременная Серена Уильямс снялась для обложки Vanity Fair в откровенном виде

Американская теннисистка Серена Уильямс, находящаяся на седьмом месяце беременности, снялась для обложки журнала Vanity Fair.

Фото также доступно в «твиттере» Vanity Fair.

В интервью изданию 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» рассказала о своей первой реакции на известие о беременности: «Как же я сыграю на Australian Open? Я хотела выиграть Уимблдон в этом году».

Также Серена призналась, что сестра Винус знала о её беременности до финала Открытого чемпионата Австралии, в котором они сыграли друг с другом. При этом тренеры теннисисток и организаторы турнира не были поставлены в известность. Победу одержала Серена.

Уильямс подтвердила, что планирует вернуться в тур после родов: «Не думаю, что моя история завершена».