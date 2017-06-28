Рублёв обыграл Макги и за выход в основную сетку Уимблдона сразится с Матьё

Российский теннисист Андрей Рублёв (5) вышел в третий круг квалификационного турнира Уимблдона, в трёх сетах обыграв ирландца Джеймса Макги со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 48 минут. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Макги 12 эйсов, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в основную сетку Уимблдона 92-я ракетка мира 19-летний Рублёв сыграет с 35-летним французом Полем-Анри Матьё (20), занимающим 138-е место в мировой классификации.