Веснина проиграла Возняцки, Кар. Плишкова победила Пэн Шуай в Истбурне

Россиянка Елена Веснина (12) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Истбурне, проиграв датчанке Каролине Возняцки (6) со счётом 1:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Елена совершила 4 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Веснина в Истбурне.

За выход в полуфинал Возняцки поспорит либо с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой (LL), либо с румынкой Симоной Халеп (2).

В ещё одном матче третьего круга чешка Каролина Плишкова (3) победила китаянку Пэн Шуай со счётом 7:6 (7:3), 6:4.