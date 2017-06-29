Халеп с трудом одолела Пиронкову в третьем круге турнира в Истбурне

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Болгарии Цветану Пиронкову (LL) со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. Уроженка Констанцы дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету Пиронковой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Истбурне Халеп поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки (6).