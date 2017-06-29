Сугита разгромил Альтмайера в четвертьфинале турнира в Анталье

Японский теннисист Юити Сугита вышел в полуфинал турнира в Анталье, разгромив представителя Германии Даниэля Альтмайера (LL) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 49 минут. Юити 6 раз подал навылет и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Альтмайера 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Анталье 28-летний японский теннисист, занимающий 66-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Кипра Маркосом Багдатисом. Соревнования завершатся 1 июля.