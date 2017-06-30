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Родина сыграет с Плишковой, Азаренко — с Беллис на старте Уимблдона-2017

30 июня 2017, пятница. 13:10. Теннис

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) и румынка Симона Халеп (2) стартуют матчами с победительницами квалификации. Чешка Каролина Плишкова (3) встретится с россиянкой Евгенией Родиной. Украинка Элина Свитолина (4) сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретится с американкой Катрин Беллис. Двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова стартует матчем со шведкой Юханной Ларссон.

Россиянка Светлана Кузнецова (7) сыграет с победительницей квалификации.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Виктория Азаренко Евгения Родина Каролина Плишкова Петра Квитова Светлана Кузнецова Симона Халеп Элина Свитолина Юханна Ларссон Уимблдон
Новости. Теннис
30 июня 2017, пятница
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Медведев в Истбурне
13:10 Родина сыграет с Плишковой, Азаренко — с Беллис на старте Уимблдона-2017
13:03 Конта снялась с турнира в Истбурне
12:38 Багдатис снялся по ходу матча с Сугитой в полуфинале турнира в Анталье
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Плишкова в Истбурне
12:20 Медведев сыграет с Вавринкой, Федерер — с Долгополовым в первом круге Уимблдона
11:19 Цонга победил Эдмунда, Кирьос — Кольшрайбера в выставочных матчах
10:39 Уотсон: мне не стоит ждать ошибок от Возняцки, потому что она очень стабильна
09:59 Адвокат: Винус Уильямс не ставят в вину нарушения ПДД, это был несчастный случай
09:24 Халеп: я устала, но у меня будет достаточно времени на восстановление
09:21 Кербер: Конта прекрасно подавала, это и стало ключом к успеху
09:16 Конта: следов сотрясения нет. У меня лишь немного болит голова
03:30 Поражение Весниной, победы Конты и Возняцки — в обзоре матчей турнира в Истбурне
29 июня 2017, четверг
23:54 Возняцки: в первом сете я вела, но вдруг Халеп стала доставать все мячи
22:23 Кузнецова не смогла доиграть парный матч в четвертьфинале турнира в Истбурне
22:18 Уотсон оказалась сильнее Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Истбурне
21:54 Конта уверенно победила Кербер и вышла в полуфинал турнира в Истбурне
21:40 Джокович: рад, что справился с нервами и победил Янга в двух сетах
20:58 Кузнецова проиграла Кар. Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне
20:54 Рублёв вышел в основную сетку Уимблдона, победив Матьё
20:48 Винус Уильямс стала виновницей ДТП со смертельным исходом во Флориде
20:35 Кербер останется первой ракеткой мира как минимум до 17 июля
20:18 Возняцки одержала волевую победу над Халеп в четвертьфинале турнира в Истбурне
20:08 Габашвили не вышел в основную сетку Уимблдона, проиграв 855-й ракетке мира
19:43 Маннарино победил Вердаско в 1/4 финала турнира в Турции, проигрывая 2:6, 1:4
19:33 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Конта в Истбурне
19:23 Гаске уверенно победил Иснера и поспорит с Монфисом за место в финале в Истбурне
18:22 Монфис победил Томича и вышел в полуфинал турнира в Истбурне
18:10 Конта взяла верх над Остапенко и встретится с Кербер на турнире в Истбурне
18:04 Медведев победил Джонсона и сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Истбурне
17:46 Павлюченкова проиграла Уотсон в третьем круге соревнований в Истбурне
17:42 Сеппи вышел в полуфинал турнира в Анталье, переиграв Албота
17:36 Стрыцова победила Дэвис на пути в четвертьфинал турнира в Истбурне
17:23 Монова проиграла Кузмовой во втором раунде квалификации Уимблдона
16:54 Кербер отдала всего 3 гейма Арруабаррене в 1/8 финала турнира в Истбурне
16:46 Кудрявцева уступила Абанде в квалификации Уимблдона
16:30 Кузнецова одолела Младенович в третьем круге турнира в Истбурне
16:25 Сугита разгромил Альтмайера в четвертьфинале турнира в Анталье
16:11 Халеп с трудом одолела Пиронкову в третьем круге турнира в Истбурне
16:04 Блинкова победила Сойлу и вышла в финал квалификации Уимблдона
16:03 Маррей отказался от второго выставочного матча подряд из-за боли в бедре
15:42 Макарова и Веснина снялись с турнира в Истбурне в парном разряде
15:42 Веснина проиграла Возняцки, Кар. Плишкова победила Пэн Шуай в Истбурне
15:26 Джокович обыграл Янга и вышел в полуфинал турнира в Истбурне
15:16 Текстовая онлайн-трансляция матча Джонсон — Медведев в Истбурне
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Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
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