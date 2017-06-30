Родина сыграет с Плишковой, Азаренко — с Беллис на старте Уимблдона-2017

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) и румынка Симона Халеп (2) стартуют матчами с победительницами квалификации. Чешка Каролина Плишкова (3) встретится с россиянкой Евгенией Родиной. Украинка Элина Свитолина (4) сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретится с американкой Катрин Беллис. Двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова стартует матчем со шведкой Юханной Ларссон.
Россиянка Светлана Кузнецова (7) сыграет с победительницей квалификации.
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