Рублёв встретится с Травальей, Маррей — с Бубликом в первом круге Уимблдона-2017

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке Уимблдона в мужском одиночном разряде. В частности, соперником россиянина Андрея Рублёва (Q) станет итальянец Стефано Травалья.
Уимблдон. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Андрей Рублёв (Россия, Q) — Стефано Травалья (Италия, Q).
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Александр Бублик (Казахстан, LL).
Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина, Q).
Симоне Болелли (Италия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй).
Томми Хаас (Германия, WC) — Рубен Бемельманс (Бельгия, Q).
Тьяго Монтейро (Бразилия) — Эндрю Уиттингтон (Австралия, Q).
Жюльен Беннето (Франция) — Сергей Стаховский (Украина, Q).
Джек Сок (США, 17) — Кристьян Гарин (Чили, Q).
Томас Беллуччи (Бразилия) — Себастьян Офнер (Австрия, Q).
Жиль Симон (Франция) — Николас Джарри (Чили, Q).
Гаэль Монфис (Франция, 15) — Даниэль Брандс (Германия, Q).