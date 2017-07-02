Конта: отказываться от Уимблдона я не собиралась

Британка Йоханна Конта заявила, что готова выступить на Уимблдоне, несмотря на недавнюю травму. Конта неудачно упала в концовке четвертьфинального матча с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Истбурне и приняла решение сняться с полуфинала против чешки Каролины Плишковой.

«Процесс восстановления идёт хорошо, всё лучше день за днём. Сегодня я провела тренировку и чувствовала себя хорошо. Я с нетерпением жду своего первого матча. Хотела бы думать, что готова провести семь матчей, но буду идти от поединка к поединку.

С медицинской точки зрения это было верное решение не продолжать играть в Истбурне, чтобы дать моему телу шанс на восстановление после такого тяжёлого падения. Отказываться от Уимблдона я не собиралась», — приводит слова Конты The Evening Standard.