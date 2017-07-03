Семья погибшего в ДТП Барсона подала на В. Уильямс в суд

Семья 78-летнего Джерома Барсона, погибшего после ДТП с участием Винус Уильямс, подала на американку в суд, сообщает Tennis World USA. Родственники Барсона утверждают, что Винус не уступила дорогу его автомобилю, нарушив правила пересечения перекрёстка.



В результате ДТП Барсон получил множество травм — повреждение нескольких артерий, обильное внутреннее кровотечение, перелом позвоночника и серьёзные повреждения внутренних органов. Это подчёркивается в иске, в котором также отмечено, что «Винус беспечно вела машину, не глядя по сторонам, что и стало причиной столкновения».



Ранее Винус принесла глубокие соболезнования и извинения семье и друзьям погибшего.

В. Уильямс: я опустошена и убита горем из-за смерти Джерома Барсона