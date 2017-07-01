В. Уильямс: я опустошена и убита горем из-за смерти Джерома Барсона

Американка Винус Уильямс принесла публичные соболезнования родным и близким 78-летнего Джерома Барсона, погибшего в результате ДТП с участием экс-первой ракетки мира.

«Я опустошена и убита горем из-за этого происшествия. Мои искренние соболезнования родным и друзьям Джерома Барсона. Я не прекращаю думать о нём и молиться за него», — написала Винус на своей странице в сети «Фейсбук».

Напомним, что 9 июня Винус на перекрёстке в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, на своём внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. Пассажир второй машины Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Его супруга, сидевшая за рулём, получила множественные переломы, но выжила.