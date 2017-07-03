В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россияне Андрей Кузнецов и Карен Хачанов (30). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Андрей располагается на 76-й строчке, Карен — на 34-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Хачанов на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (Q).