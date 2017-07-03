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Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Хачанов на Уимблдоне

3 июля 2017, понедельник. 11:30. Теннис

В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга Уимблдона, в котором сыграют россияне Андрей Кузнецов и Карен Хачанов (30). Ранее соперники не встречались. В рейтинге ATP Андрей располагается на 76-й строчке, Карен — на 34-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Хачанов на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в третий круг Уимблдона поспорит либо с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, либо с австралийцем Эндрю Уиттингтоном (Q).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Кузнецов Карен Хачанов Уимблдон
Новости. Теннис
3 июля 2017, понедельник
11:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецов — Хачанов на Уимблдоне
11:25 Вавринка: я уже немного устал от вопросов о Федерере
10:33 Муратоглу: Конта может выиграть Уимблдон
10:03 Азаренко: если не буду выкладываться на 100%, нет смысла этим заниматься вообще
09:23 Свитолина: состояние ахилла улучшилось, так что рискну сыграть на Уимблдоне
09:17 Медведев занял четвёртую строчку в чемпионской гонке U21
09:16 Медведев поднялся на 45-ю строчку в чемпионской гонке ATP
09:13 Медведев стал 49-й ракеткой мира
09:12 Каролина Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA
08:59 Плишкова подтянулась к Халеп и Кербер в новом рейтинге WTA
08:45 Маррей: возможно, статус действующего чемпиона Уимблдона добавит немного нервов
05:10 Семья погибшего в ДТП Барсона подала на В. Уильямс в суд
00:27 Фанат тенниса сделал копию Центрального корта Уимблдона из зубочисток
2 июля 2017, воскресенье
23:55 Тарпищев: травма Шараповой откинула её как минимум на три месяца назад
19:28 Маррей: рождение второго ребёнка абсолютно не будет меня отвлекать
19:20 Конта: отказываться от Уимблдона я не собиралась
17:39 Медина-Гарригес: женщине сложно совмещать карьеру тренера с семейной жизнью
17:35 Тарпищев: на Уимблдоне-2017 Кузнецова способна выступить достаточно успешно
17:23 Видеообзор финалов Джокович – Монфис и Сугита — Маннарино
17:03 Навратилова: Уимблдон выиграют Федерер и Квитова
16:38 Смычек: очень жаль, что Шарапова не сыграла в квалификации Уимблдона
16:03 Надаль: на Уимблдоне вы действительно можете вылететь очень рано
15:56 Бублик: в моём боксе на матче с Марреем будет много известных русских рэперов
14:37 Медведев сыграет с Вавринкой, а Веснина — с Блинковой в первый день Уимблдона
14:00 Муратоглу: спасибо СМИ, заявляющим, что Серена не вернётся. Это мотивирует её
13:31 Квитова: я восстанавливалась, чтобы сыграть на Уимблдоне. И вот я здесь
12:49 Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея
12:28 Остапенко: по прилёте в Ригу даже не хотела выходить из самолёта
11:19 Энди Маррей станет отцом во второй раз
10:36 Федерер: сыграв на «Ролан Гаррос», я бы сократил свои шансы на Уимблдоне
09:45 Кербер: конечно, я хочу остаться первой ракеткой мира после Уимблдона
09:37 Азаренко: появление Лео изменило мои приоритеты
07:12 Лучич-Барони: я люблю теннис и до сих пор чувствую бабочек в животе перед игрой
05:33 Джокович: Агасси отметил, что в Истбурне уровень моей игры повысился
02:39 Маррей: надеюсь, смогу нормально сыграть на Уимблдоне
00:56 Вавринка: сейчас я совершенно не думаю о карьерном «Шлеме»
00:03 Сугита: не могу поверить, что выиграл первый титул на турнире АТР
1 июля 2017, суббота
22:40 Турсунов, Кузнецов и Елгин сыграют в парном разряде на Уимблдоне
22:25 Монфис: я старался изо всех сил, но Джокович отлично играл сегодня
21:52 Джокович: я принял верное решение сыграть в Истбурне
20:59 Макарова и Веснина стартуют на Уимблдоне матчем с Лепченко и Виттёфт
20:21 Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Истбурне в парном разряде
19:49 Кар. Плишкова: не ожидала столь успешного начала сезона на травяных кортах
19:19 Сугита одолел Маннарино в финале турнира в Анталье, взяв 1-й титул АТР в карьере
18:45 Виландер: Джоковичу стоит завершить сезон-2017 после Уимблдона
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Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
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