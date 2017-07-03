Цонга уверенно победил Норри и вышел во второй круг Уимблдона

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (12) вышел во второй круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри (WC) со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Уроженец Ле-Мана 8 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 13 невынужденных ошибок На счету его соперника 3 эйса, 16 виннеров и 30 неточностей.

За выход в третий круг Цонга поспорит победителем противостояния Симоне Болелли (Италия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй).