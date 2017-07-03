14 эйсов помогли Куэрри обыграть Фаббьяно на Уимблдоне

Американский теннисист Сэм Куэрри (24) вышел во второй круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 7:6 (7:5), 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа. Уроженец Сан-Франциско 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнов. На счету Томаса 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Куэрри поспорит с победителем матча Карлос Берлок (Аргентина) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Дастин Браун (Германия) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

Симоне Болелли (Италия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — 6:3, 1:6, 6:3, 6:4.

