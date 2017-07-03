Маррей: у Бублика есть своя харизма

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей начал защиту титула на Уиблдонском турнире с победы в трёх сетах над Александром Бубликом, выступающим за Казахстан. Теннисисты, чья разница в возрасте 10 лет, играли на Центральном корте, но, как и все остальные, вынуждены были ненадолго прервать матч из-за дождя.

«Я говорил с Бубликом во время перерыва из-за дождя о центральном корте и о матче в целом, а это довольно редко происходит. У Саши есть своя харизма», — цитирует Маррея «твиттер» Уимблдона.