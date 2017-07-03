Хачанов: всегда непросто играть против друзей

Российский теннисист Карен Хачанов (30) пробился во второй круг Уимблдона, в пяти сетах за 2 часа 34 минуты одолев своего соотечественника Андрея Кузнецова со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.

«Счастлив, что победил в матче первого круга на Уимблдоне сегодня. Всегда непросто играть против друзей. Перехожу в следующий раунд», — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».

За выход в третий круг Хачанов поспорит с представителем Бразилии Тьяго Монтейро, обыгравшим австралийца Эндрю Уиттингтона (Q) со счётом 4:6, 6:3, 7:6, 7:6.