Вихлянцева: на Уимблдоне всё крутится вокруг тебя — надо просто выйти и сыграть

Накануне первого в своей карьере Уимблдона россиянка Наталья Вихлянцева поделилась своими ожиданиями от турнира. Сегодня в первом круге Вихлянцева будет играть с Донной Векич из Хорватии.

«Уимблдон – это особенный турнир! Это традиции, старая добрая Англия, место, где зародилась теннисная история и продолжается до сих пор. Я смотрела все турниры «Большого Шлема», но всегда мечтала выступить именно здесь. Когда в 2014 году я, будучи юниоркой, проходила мимо тренировочных кортов профессионалов и даже подумать не могла, что через три года буду здесь в основной сетке. Уверена, что если много трудиться, то мечты сбываются!

Да, есть Открытый чемпионат Австралии, где я прошла во второй круг, есть Открытый чемпионат Франции, US Open, но Уимблдон – это нечто особенное. Белые платья, клубника со сливками, потрясающие виды на корты. Здесь ты ощущаешь себя в эпицентре теннисного мира, всё крутится вокруг тебя, тебе надо просто выйти и сыграть.

Сейчас молодые теннисистки громко заявляют о себе. Это и мои ровесницы – Даша Касаткина, Алёна Остапенко, Ана Конюх, девчонки чуть постраше – Кристина Младенович, Каролин Гарсия. Безусловно, рано или поздно, молодое поколение должно выйти на новый уровень, это неизбежно. Не уверена, что теннис так уж изменился. Возможно, физическая подготовка стала чуть лучше, изменились условия. Просто новое поколение готово показать себя, пришло время», — приводит слова Вихлянцевой пресс-служба ФТР.