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Минелла сыграла в 1-м круге Уимблдона на 5-м месяце беременности

3 июля 2017, понедельник. 20:55. Теннис

31-летняя теннисистка из Люксембурга Мэнди Минелла провела матч первого круга Уимблдона против итальянки Франчески Скьявоне, будучи на пятом месяце беременности. Об том Минелла, занимающая 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщила на пресс-конференции. Уроженка Эш-сюр-Альсетте объявила о досрочном завершении сезона, так как ожидает ребёнка в конце 2017 года.

В матче против итальянской теннисистки Минелла сумела взять только два гейма, уступив со счётом 1:6, 1:6. Скьявоне во втором круге сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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