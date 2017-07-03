Медведев остановил Вавринку в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, в четырех сетах обыграв швейцарца Стэна Вавринку, получившего от организаторов пятый номер посева, со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. Медведев десять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Вавринки один эйс, три ошибки на подаче и два брейка.

За выход в третий круг Медведев сыграет с вышедшим из квалификации бельгийцем Рубеном Бемельмансом, обыгравшим немца Томми Хааса (WC) со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.