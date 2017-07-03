Вихлянцева не смогла выйти во 2-й круг Уимблдона, уступив Векич

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти во второй круг Уимблдонского турнира, в трех сетах уступив Донне Векич из Хорватии со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6. Матч продолжался 2 часа 15 минут. Вихлянцева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету Векич четыре эйса, четыре ошибки на подаче и пять брейков.

За выход в третий круг Векич сыграет с шестой сеяной, британкой Йоханной Контой, в двух сетах обыгравшей Се Шувэй из Тайваня со счётом 6:2, 6:2.