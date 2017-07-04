Бублик: очень счастлив, что Уимблдон закончился для меня именно так

Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал поражение от британца Энди Маррея в первом круге Уимблдона-2017 со счётом 1:6, 4:6, 2:6.

«Это был лучший день в моей жизни. Когда играешь на центральном корте на таком турнире, как Уимблдон, против человека, защищающего свой титул… Что тут ещё сказать. Это невероятные эмоции. Очень счастлив, что Уимблдон закончился для меня именно так.

Сегодня я сыграл процентов на 70 своих возможностей из-за нервов и хорошей игры соперника. Энди показал великолепный теннис", — сказал Бублик в эфире Eurosport.