Робсон: если честно, моей сопернице нужно было делать не так уж много

Британка Лора Робсон прокомментировала своё поражение от бразильянки Беатрис Хаддад-Майи в первом круге Уимблдона со счётом 4:6, 2:6.

«Я чувствую, что не показала свой лучший теннис. Я играла не так, как в последние несколько недель. У соперницы непростая подача, мне было сложно её читать. В целом она играла уверенно. Если честно, ей не так уж много нужно было делать.

Мне нужно проводить больше матчей. Чем чаще я буду играть, тем больше побед смогу одерживать», — цитирует Робсон официальный сайт тура.