Южный победил Маю и может сыграть с Раоничем на Уимблдоне

Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг Уимблдона, в трёх сетах обыграв француза Николя Маю со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Уроженец Москвы 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Николя 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Южный поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Уимблдон. Мужчины. Первый круг

Адам Павлашек (Чехия) — Эрнесто Эскобедо (США) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:3, 6:1.

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Уорд (Великобритания, Q) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:1.