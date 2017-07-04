В 17:00 по московскому времени начнётся поединок первого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Чехии Каролина Плишкова (3) и россиянка Евгения Родина. По личным встречам счёт ничейный — 1-1. В 2009 году Евгения победила Каролину в квалификации турнира в Афинах со счётом 6:4, 6:2, а на Открытом чемпионате Австралии 2015 года сильнее оказалась Плишкова — 7:5, 6:1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Родина на Уимблдоне.