Родина уступила Плишковой на старте Уимблдона

Россиянка Евгения Родина в первом круге Уимблдона уступила чешке Каролине Плишковой (3) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. 28-летняя москвичка, занимающая 80-е место в рейтинге WТА, реализовала 1 брейк-пойнт из 2, проиграла 4 гейма на своей подаче и заработала 15 «виннерсов» при 12 невынужденных ошибках, а её оппонентка активно выиграла 35 розыгрышей при 13 собственных неточностях.

За выход в третий круг Плишкова поспорит со словачкой Магдаленой Рыбариковой, обыгравшей ранее румынку Монику Никулеску.