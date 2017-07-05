Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович начали выступление в парном разряде Уимблдона с победы над американкой Николь Меликар и британкой Энн Смит со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Светлана и Кристина совершили по одному брейку в каждой из партий, не проиграв ни гейма на своей подаче.

За выход в третий круг Кузнецова и Младенович поспорят с представительницами Австралии Моник Адамчак и Сторм Сэндерс (Q), переигравшими ранее японок Эри Ходзуми и Мию Като (16).