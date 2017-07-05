Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, где может сыграть с Надалем

Россиянин Карен Хачанов (30) во втором круге Уимблдона одержал волевую победу над бразильцем Тьяго Монтейро со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5. Поединок продолжался 3 часа 9 минут. 21-летний москвич, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, отыграл 15 брейк-пойнтов из 18 и сделал 3 брейка.

За выход в четвёртый круг Хачанов поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (4), либо с американцем Дональдом Янгом.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Монтейро на Уимблдоне.