В 17:00 по московскому времени начнётся матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представитель Канады Милош Раонич (6) и россиянин Михаил Южный. По личным встречам впереди уроженец Подгорицы — 2-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Раонич — Южный на Уимблдоне.

Победитель этого противостояния за выход в четвёртый круг Уимблдона поспорит либо с россиянином Андреем Рублёвым (Q), либо с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом (25).