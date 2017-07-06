Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова объявила о завершении карьеры. 34-летняя теннисистка на данный момент занимает 317-е место в рейтинге WТА. За карьеру она завоевала семь титулов на соревнованиях WТА-тура, включая две победы в Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала Australian Open 2008.

«Пришло время завершить профессиональную карьеру, но это не значит, что я прощаюсь с теннисом. Я знаю, что нельзя проститься с тем, что ты любишь всем сердцем. Он был частью моей души и ДНК с того момента, как я впервые взяла в руки ракетку и начала играть со стеной. Это чувство останется со мной навсегда», — написала Гантухова на своей странице в сети «Фейсбук».

Посмотреть запись можно в сети «Твиттер».