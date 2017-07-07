Победы А. Радваньской и Кербер — в обзоре матчей второго круга Уимблдона

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (9) во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над американкой Кристиной Макхэйл. Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 28-летней уроженки Кракова, занимающей 10-е место в рейтинге WТА.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) во втором круге соревнований оказалась сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 7:5.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».