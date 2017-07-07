Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира ITF в Египте

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», экс вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (WC) вышла в четвертьфинал соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет) с призовым фондом $ 15 тыс. Во втором круге 32-летняя москвичка обыграла Канику Вайдю (LL) из Индии со счётом 6:0, 6:2. Вера 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал Звонарёва поспорит с Жаклин Кабаж Авад (1) из Швеции.

Вера не выступала с апреля 2015-го по март 2017 года, за это время вышла замуж и родила ребёнка. В марте этого года она сыграла на соревнованиях в Турции, а в июне дошла до второго круга соревнований в Фергане.