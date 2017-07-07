Суарес раскритиковал решение Head по Томичу, упомянув их позицию по Шараповой

Бразилец Бруно Суарес раскритиковал решение производителя теннисных ракеток компании Head прекратить сотрудничество с австралийцем Бернардом Томичем из-за его слов на Уимблдоне. После поражения от немца Миши Зверева в первом круге Томич признался, что недостаточно уважает теннис и считает его скучным.

«Интересно читать о том, что торговая марка прекращает сотрудничество с игроком после его слов о проблемах с мотивацией, но полностью поддерживает теннисистку, которая признаётся в приёме допинга», — написал Суарес в своём «твиттере».

Бруно намекает на россиянку Марию Шарапову, которая отбыла дисквалификацию за употребление мельдония. В миксте на Уимблдоне Суарес сыграет с россиянкой Еленой Весниной.