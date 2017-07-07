Младенович: на корте почти не было травы, рада, что я не получила травму

Француженка Кристина Младенович прокомментировала своё поражение во втором круге Уимблдона от американки Элисон Риске со счётом 6:2, 4:6, 4:6.

«В целом это был хороший матч. Настоящая битва, которая закончилась со счётом 6:4 в третьем сете. В таких условиях мы смогли показать качественный теннис, понимая все сложности. На отдельных частях корта почти не было травы, а на задней линии было очень скользко. Там нет травы. Я не знаю, как это описать. Это даже не грунт.

Сложно в такой ситуации работать ногами. Нужно бегать налегке, очень осторожно и не слишком давить на корт. Я очень рада, что не получила травму, играя на таком корте», — цитирует Младенович официальный сайт тура.