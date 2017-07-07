Халеп обыграла Пэн Шуай и стала соперницей Азаренко в 1/8 финала Уимблдона

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Уимблдона, в двух сетах обыграв китаянку Пэн Шуай со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Матч продолжался 1 час 38 минут. Халеп 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Пэн Шуай 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

В другом матче третьего круга Ана Конюх из Хорватии (27) в трёх сетах обыграла словачку Доминику Цибулкову (8) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.