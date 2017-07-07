Кузнецова и Младенович вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович вышли в третий круг Уимблдонского турнира в парном разряде, в трёх сетах обыграв вышедший из квалификации австралийский дуэт Моник Адамчак / Сторм Сэндерс со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Кузнецова и Младенович 6 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету австралиек 3 эйса, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Кузнецова и Младенович сыграют с победительницами матча Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) — Керкхове/Морозова (Нидерланды/Беларусь, LL).