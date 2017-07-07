Мыскина: всегда тяжело объективно оценивать других спортсменов

Капитан женской российской сборной по теннису, посол Самары на чемпионате мира по футболу — 2018 Анастасия Мыскина рассказала, зачем она играла в футбол и с какими сложностями сталкиваются спортивные комментаторы.

«В физическую подготовку теннисистов входит игра в футбол, поэтому этот вид спорта присутствовал в моей жизни всегда в большей или меньшей степени. Так сложилось, что я даже успела побывать ведущей на футбольной программе.

Что же касается моего опыта в качестве комментатора теннисных матчей, скажу одно: всегда тяжело объективно оценивать других спортсменов. Для этого нужен трезвый взгляд на ситуацию, необходимо видеть всю картину в целом, при этом замечая нюансы, на которые другие не обратят внимания. Работать комментатором нелегко, только с опытом приходит понимание и профессионализм.

Конечно, болельщики – это неотъемлемая часть спортивной жизни, это целая культура. Когда стадион тебя поддерживает, ты чувствуешь эмоции людей, это незабываемое ощущение. Я часто вспоминаю финал Кубка Федерации 2004 года в Москве, в Крылатском. Мы выиграли с Верой Звонарёвой решающую пару у Франции. Это было очень вдохновляюще. Наши болельщики подарили нам шквал положительных эмоций, и это чувствовалось на протяжении всей игры», — приводит слова Мыскиной портал Welcome2018.