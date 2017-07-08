Радваньска стала соперницей Кузнецовой в 1/8 финала Уимблдона

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, получившая от организаторов девятый номер посева, вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в трех сетах обыграв 19-ю сеяную Тимю Бачински из Швейцарии со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Радваньска реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и допустила одну ошибку на подаче. На счету Бачински один эйс, две двойные ошибки и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Радваньска сыграет с седьмой ракеткой соревнований россиянкой Светланой Кузнецовой.