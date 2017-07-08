Джокович уверенно победил Гулбиса в 3-м круге Уимблдона

Серб Новак Джокович стал участником четвёртого круга Уимблдона, обыграв латвийца Эрнеста Гулбиса в трёх партиях — 6:4, 6:1, 7:6 (7:2).



Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Джокович 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, сделал 21 «виннерс», 12 невынужденных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Гулбис сделал 13 эйсов, 7 двойных, 38 ударов навылет и 37 невынужденных. Эрнест реализовал 1 брейк-пойнт из 4.



За выход в четвертьфинал Джокович сразится с французом Адрианом Маннарино, который в пяти сетах победил своего соотечественника Гаэля Монфиса.