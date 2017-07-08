Звонарёва одержала волевую победу над Ньюки в полуфинале турнира ITF в Египте

Россиянка Вера Звонарёва (WC) стала финалисткой турнира ITF с призовым фондом $ 15 тыс., проходящего в Шарм-эль-Шейхе (Египет). В полуфинале 32-летняя Звонарёва одержала волевую победу над шведкой Брендой Ньюки (4) со счётом 1:6, 6:4, 6:1.



Соперницей Звонарёвой по финалу станет чешка Тереза Михаликова (2) — чемпионка юниорского Australian Open-2015 и финалистка этого турнира в 2016 году.



Вера не выступала с апреля 2015-го по март 2017 года, за это время вышла замуж и родила ребёнка. В марте этого года она сыграла на соревнованиях в Турции, а в июне дошла до второго круга соревнований в Фергане.