Видеообзоры матчей Радваньской и Возняцки в третьем круге Уимблдона

Полька Агнешка Радваньска стала участницей четвёртого круга Уимблдона, победив швейцарку Тимю Бачински в трёх партиях — 3:6, 6:4, 6:1. За выход в четвертьфинал турнира Радваньска сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая пока не проиграла здесь ни одной партии.



Датчанка Каролина Возняцки спасла игру с эстонкой Анетт Контавейт, отыгравшись с 3:6, 3:5 и двух подач соперницы на матч — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Следующая соперница Возняцки — американка Коко Вандевеге. Как и Кузнецова, она пока не проиграла на этом турнире ни сета.



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