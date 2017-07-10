В 13:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Польши Агнешка Радваньска (9) и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди уроженка Санкт-Петербурга — 14-3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Радваньска — Кузнецова на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой (14).