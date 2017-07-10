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Матч 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Маннарино перенесён на 11 июля

10 июля 2017, понедельник. 22:24. Теннис

Матч четвёртого круга мужской сетки Уимблдонского турнира между французом Адрианом Маннарино и сербом Новаком Джоковичем, получившим от организаторов второй номер посева, перенесён на 11 июля.

Теннисисты должны были сыграть на первом корте после окончания поединка между четвёртой ракеткой соревнований испанцем Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером из Люксембурга, посеянным под 16-м номером. Однако их встреча за выход в четвертьфинал продолжается уже пятый час и может завершиться с наступлением темноты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
Новости. Теннис
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