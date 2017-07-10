Надаль завершил выступление на Уимблдоне, уступив Мюллеру за 4 часа 47 минут

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер, получивший от организаторов 16-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв четвёртую ракетку соревнований испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Матч продолжался 4 часа 47 минут. Мюллер 30 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Надаля 23 эйса, две ошибки на подаче и два брейка.

За выход в полуфинал Мюллер сыграет с седьмой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем.

Ранее на Уимблдоне Мюллер не проходил дальше третьего круга (2005 и 2011 годы). В четвертьфинале турнира «Большого шлема» ему предстоит сыграть всего лишь во второй раз в карьере после US Open-2008.