Матч Рыбарикова — Вандевеге перенесён на центральный корт, остальные — отменены

Организаторы Уимблдона приняли решение о переносе всех прерванных и не успевших начаться матчей игрового дня на завтра, 12 июля. Все встречи, кроме женского четвертьфинала Симона Халеп (Румыния) (2) — Йоханна Конта (Великобритания) (6) на центральном корте, были остановлены из-за дождя.

Ещё один четвертьфинал Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Коко Вандевеге (США) (24) будет возобновлён сразу по окончании встречи Халеп — Конта. Поединок Рыбариковой и Вандевеге был прерван при счёте 6:3, 2:2 в пользу Магдалены.