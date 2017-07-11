Рыбарикова: никогда бы не поверила, что могу дойти до полуфинала Уимблдона

Словачка Магдалена Рыбарикова, переигравшая в четвертьфинале Уимблдона американку Коко Вандевеге со счётом 6:3, 6:3, поделилась эмоциями от наивысшего достижения в своей карьере.

«Я бы никогда не поверила, что смогу дойти до полуфинала на этом турнире. Просто не знаю, что сказать. Я рада, что смогла сохранить концентрацию даже после смены корта.



У меня был тяжёлый период во время травмы. Я много грустила. Но теперь вся моя работа во время реабилитации окупилась. Я так благодарна всем, кто мне помог», — рассказала Рыбарикова.