Мугуруса: Кузнецова была и остаётся великолепной теннисисткой

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 6:4.

«Выход в полуфинал Уимлдона очень много значит для меня. Я играла в финале здесь, а в прошлом году проиграла во втором круге. Теперь же мне удалось вновь дойти далеко и сохранить шансы на победу.

Я осталась довольна проведённой встречей, так как Кузнецова — очень сложная соперница. Мы все знаем, что она была и остаётся великолепной теннисисткой. Я смогла весь матч провести на хорошем уровне и заслужила победу», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.