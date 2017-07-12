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Хингис: теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее

12 июля 2017, среда. 12:18. Теннис

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис призналась, что нынешнее поколение теннисисток не особо её впечатляет, так как игроки делают акцент лишь на силу ударов.

«Теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее. Есть много игроков, которые меня вообще не поражают. Они могут провести один-два хороших матча, но я хотела бы узнать, есть ли в них нечто большее, что позволит стать чемпионками в будущем», — приводит слова бывшей первой ракетки мира The Times.

Источник: The Times Сообщить об ошибке
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Мартина Хингис
Новости. Теннис
12 июля 2017, среда
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14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Уимблдоне
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13:08 Рыбарикова: матч с Мартич получился очень интенсивным
12:54 Вандевеге: думаю, ключевым стало то, что я делала акцент на свои сильные стороны
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