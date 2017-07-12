Хингис: теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис призналась, что нынешнее поколение теннисисток не особо её впечатляет, так как игроки делают акцент лишь на силу ударов.

«Теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее. Есть много игроков, которые меня вообще не поражают. Они могут провести один-два хороших матча, но я хотела бы узнать, есть ли в них нечто большее, что позволит стать чемпионками в будущем», — приводит слова бывшей первой ракетки мира The Times.