В 19:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга Уимблдона в миксте, в котором белорус Максим Мирный и россиянка Екатерина Макарова (12) сыграют с представителями Великобритании Кеннетом Скупски и Джоселин Рэй (WC).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Мирный/Макарова — Скупски/Рэй на Уимблдоне.

Победители этого противостояния за выход в полуфинал Уимблдона поспорят с британцем Джейми Марреем и представительницей Швейцарии Мартиной Хингис (1).