Кузнецова и Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона в паре

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдонского турнира в парном разряде, в двух сетах уступив японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой со счётом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 12 минут. Кузнецова и Младенович один раз подали навылет и допустили семь двойных ошибок. На счету победительниц два брейка и одна ошибка на подаче.

За выход в финал Ниномия и Ворачова сыграют с девятой парой соревнований Чань Хаочин / Моника Никулеску (Китайский Тайбэй — Тайвань / Румыния).