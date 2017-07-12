Джокович может стать первой ракеткой мира в случае победы на Уимблдоне

Не слишком удачно начавший сезон сербский теннисист Новак Джокович, накануне Уимблдона опустившийся на четвёртое место в рейтинге АТР, может вновь стать первой ракеткой мира после травяного турнира серии «Большого шлема». Претендовавший на первую строчку мировой классификации испанец Рафаэль Надаль не сумел выйти даже в четвертьфинал, а действующий лидер рейтинга британец Энди Маррей оступился уже в восьмёрке сильнейших и не сможет защитить титул.

Джокович возглавит рейтинг в случае победы на турнире, на пути к финалу которого ему нужно уже сегодня обыграть чеха Томаша Бердыха (11), а в полуфинале — либо швейцарца Роджера Федерера (3), либо канадца Милоша Раонича (6).